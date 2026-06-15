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Dünya şampiyonu milli güreşçi Alperen Atar, Zonguldak'ta coşkuyla karşılandı

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Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda 86 kiloda şampiyon olan milli güreşçi Alperen Atar, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde davul, zurna ve konfetiyle karşılandı. Omuzlara alınan Atar, vatandaşlarla oyun havası eşliğinde kutlama yaptı.

Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alan milli güreşçi Alperen Atar, memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından 8-13 Haziran'da Brezilya'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli güreşçi Atar (22), rakiplerini yenerek 86 kiloda şampiyon oldu.

Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Atar, ilçe terminalinde davul, zurna ve konfetiyle karşılandı.

Annesi Ayşe Atar, oğlunun başarısını çiçek vererek kutlarken bir vatandaş da Atar'a çeyrek altın taktı.

Daha sonra Atar ve vatandaşlar, Karşıyaka Mahallesi'nden Hükümet Caddesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüyerek şampiyonluğu kutladı. Omuzlara alınan Atar, daha sonra vatandaşlarla oyun havası eşliğinde oynadı.

Milli güreşçi Atar, AA muhabirine, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek başarılarını sürdürmek istediğini söyledi.

Alaplı'yı en güzel şekilde temsil edeceğini belirten Atar, "Önümüzde turnuvalar var. İnşallah oralarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Baba İlker Atar da oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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