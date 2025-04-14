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Dünya Şampiyonu Esma Nur Kara, Tekirdağ'da Coşkuyla Karşılandı

Dünya Şampiyonu Esma Nur Kara, Tekirdağ'da Coşkuyla Karşılandı
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Sırbistan'da düzenlenen ISF U-15 Gymnasiade Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kilogramda şampiyonluk elde eden Esma Nur Kara, memleketi Tekirdağ'da büyük bir törenle karşılandı.

Sırbistan'nın Zlatibor kentinde gerçekleşen ISF U-15 Gymnasiade (Okul Sporları) Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kilogramda şampiyonluk elde eden Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Esma Nur Kara, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Tüm çalışmalarını Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çok Amaçlı Spor Salonu'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörleri Ünal Tuğluoğlu ve Nasip Ekelik nezaretinde gerçekleştiren Tekirdağlı sporcu Esma Nur Kara, dünya şampiyonu ünvanının sahibi olmasının ardından soluğu ilk olarak antrenmanlarını yaptığı Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda aldı.

Burada Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, antrenörleri, ailesi ve arkadaşlarından oluşan davul zurna eşliğindeki coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan dünya şampiyonu sporcu, sevgi gösterileri eşliğinde konvoyla evine uğurlandı.

Şampiyonluk yaşadığı için mutlu olduğunu ifade eden 15 yaşındaki sporcu, başarısında emeği olan herkese teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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