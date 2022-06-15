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Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya alan milli boksör Hatice Akbaş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya alan milli boksör Hatice Akbaş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i ziyaret etti.

Federasyonun Beşevler'deki merkez binasında gerçekleşen ziyarete Hatice Akbaş babası Kerem Akbaş'la geldi.

Eyüp Gözgeç, milli sporcuyu başarılarından dolayı tebrik ederek, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Hatice, ziyaretin ardından Akdeniz Oyunları'na hazırlık kampı için Kastamonu'ya gitti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Hatice Akbaş Eyüp Gözgeç Spor Haberler

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