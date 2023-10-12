Dünya Şampiyonu Ali Cengiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü Ziyaret Etti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve olimpiyat kotası elde eden Akhisarlı milli sporcu Ali Cengiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Başkan Ergün, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinleten Ali Cengiz'i tebrik etti, başarılarının devamını dileyerek, altınla ödüllendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve olimpiyat kotası elde eden Akhisarlı milli güreşçi Ali Cengiz'i makamında ağırladı. Ziyarette Ali Cengiz'in annesi Şerife Cengiz, babası Suat Cengiz, antrenörleri İsmail Göze ve Süleyman Güngör, Güreş İl Temsilcisi Ali Haydar Aras, Güreş Şube Müdürü Mustafa Buldu ve Erhan Özel, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, MHP Gölmarmara İlçe Başkanlığı'ndan İsmail Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da yer aldı.

Başkan Ergün: "Gururumuzsun"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dünya şampiyonu Ali Cengiz'i ağırladığı ziyarette yaptığı konuşmada, "Göstermiş olduğun başarı bizlerin yüreklerini kabarttı ve Türk halkını büyük bir şekilde gururlandırdı. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettirdiğin, Türk Bayrağı'nı göndere çektirdiğin için Allah senden razı olsun. Şahsım, Manisalı vatandaşlarımız ve tüm Türk Milleti adına Allah senden razı olsun. Emeği geçen, katkıda bulunan ve destek veren herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Gururumuzsun. Bundan sonraki turnuvalarda da başarılarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcu Ali Cengiz de, "Bundan sonraki süreçte olimpiyatlar ve arkasından yine Avrupa şampiyonası var. Bu başarımızı sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah Manisa'ya olimpiyat madalyası getirmek de nasip olur" diye konuştu.

Başkan Ergün, altınla ödüllendirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dünya şampiyonu Ali Cengiz'i altınla ödüllendirdi. Başkan Ergün, bunun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa CBÜ Akademisyenleri tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisi, Manisalı kadınların el emeği ile ürettiği ürünler ve içerisinde Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı hediyeleri de Cengiz'e takdim etti. - MANİSA