Dünya Şampiyonluğu kemer maçı ile galibiyet serisine devam etmek istiyor

Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Tanzayalı rakibi Grace Mwakamele ile çıkacağı Dünya Şampiyonluğu kemer maçı için 2 aydır Trabzon'da yoğun bir kamp geçirdiğini belirterek, "Yenilgisiz olarak devam eden galibiyet serimi sürdürmek istiyorum" dedi.

Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Tanzayalı rakibi Grace Mwakamele ile çıkacağı Dünya Şampiyonluğu kemer maçı için 2 aydır Trabzon'da yoğun bir kamp geçirdiğini belirterek, "Yenilgisiz olarak devam eden galibiyet serimi sürdürmek istiyorum" dedi.

Eskişehirli Dünya Şampiyonu boksör Dilara Yücel, Süper Universal Boxing Organization (UBO) tarafından organize edilen Dünya Şampiyonluğu kemer maçına hazırlanıyor. Yaklaşık 2 ay önce Trabzon'a kampa gelen namağlup sporcu, Tanzayalı rakibi Grace Mwakamele ile ringe çıkacak. Maç öncesi Gürcistan'ın Batum kentinde 2 hazırlık maçı yapan Yücel, 69 kilogramda mücadele edecek.

Trabzon'un Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan boks maçı, 7 Ekim Cuma günü saat 20.00'da başlayacak. Eskişehirli başarılı sporcu Yücel, 10 maçtır yenilgisiz olarak devam eden galibiyet serisine devam etmek istediğini vurguladı. - ESKİŞEHİR