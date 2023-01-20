Dünya, Ronaldo'nun Messi'nin takımına gol attığı an reklam panosunda çıkan yazıyı konuşuyor

Dünyanın takip ettiği Cristiano Ronaldo'nun kadrosunda olduğu Al Nassr-Al Hilal karması ile Messi'li PSG'nin maçında, Portekizli yıldızın attığı gol sonrası reklam panolarında çıkan yazı sosyal medyada çok konuşuldu. Ronaldo'nun fileleri sarstığı sırada panoda "GOAT" yazması dikkat çekti.

Ronaldo ile Messi'yi yeniden aynı sahaya çıkartan Al Nassr-Al Hilal karması ile PSG'nin maçı büyük heyecana sahne oldu. İki futbolcunun sahada olduğu anlar futbolseverlere büyük keyif yaşatırken, Ronaldo'nun golü ilginç bir ana sahne oldu.

RONALDO DUBLE YAPTI

5-4'lük Paris Saint-Germain üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelede Ronaldo 2 gol atarken, Messi ise 1 gol ile maçı tamamladı. Portekizli yıldızın, 2. golünü attığı sırada reklam panolarında çıkan yazı ise dikkat çekti.

REKLAM PANOLARINDA "GOAT" YAZDI

Ramos'un büyükl hatasında topu ağlara yollayan Cristiano Ronaldo'nun fileleri havalandırdığı sırada reklam panolarında "GOAT" yazması dikkat çekti. Bir markanın adı olan ancak futbolseverlerin "Tüm zamanların en iyisi" ifadesinin kısaltması olarak bildiği "GOAT" kelimesinin Portekizli yıldızın fileleri havalandırmasıyla eş zamanlı reklam panolarına yansıması sosyal medyada çok konuşuldu.