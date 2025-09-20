Haberler

Dünya Para Yüzme Şampiyonası Singapur'da Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Para Yüzme Şampiyonası yarın Singapur'da başlayacak. Türkiye, çeşitli kategorilerde kadın ve erkek sporcularla temsil edilecek.

Dünya Para Yüzme Şampiyonası, yarın Singapur'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre ülkeyle aynı isme sahip başkentteki organizasyonda sporcular, kadınlar ve erkeklerde serbest stil, sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve bireysel karışık kategorilerinde yarışacak.

Türkiye'yi temsil edecek isimler ise şöyle:

Kadınlar: Defne Kurt, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Ebrar Bilge

Erkekler: Umut Ünlü, Turgut Aslan Yaraman, Koral Berkin Kutlu

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.