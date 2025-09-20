Dünya Para Yüzme Şampiyonası Singapur'da Başlıyor

Dünya Para Yüzme Şampiyonası, yarın Singapur'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre ülkeyle aynı isme sahip başkentteki organizasyonda sporcular, kadınlar ve erkeklerde serbest stil, sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve bireysel karışık kategorilerinde yarışacak.

Türkiye'yi temsil edecek isimler ise şöyle:

Kadınlar: Defne Kurt, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Ebrar Bilge

Erkekler: Umut Ünlü, Turgut Aslan Yaraman, Koral Berkin Kutlu

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.