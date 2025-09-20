Dünya Para Yüzme Şampiyonası Singapur'da Başlıyor
Dünya Para Yüzme Şampiyonası yarın Singapur'da başlayacak. Türkiye, çeşitli kategorilerde kadın ve erkek sporcularla temsil edilecek.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre ülkeyle aynı isme sahip başkentteki organizasyonda sporcular, kadınlar ve erkeklerde serbest stil, sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve bireysel karışık kategorilerinde yarışacak.
Türkiye'yi temsil edecek isimler ise şöyle:
Kadınlar: Defne Kurt, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Ebrar Bilge
Erkekler: Umut Ünlü, Turgut Aslan Yaraman, Koral Berkin Kutlu
Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor