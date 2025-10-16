Haberler

Dünya Osimhen'i konuşuyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dünya Osimhen'i konuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünya Osimhen'i konuşuyor
Haber Videosu

Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya'nın Benin'i 4-0 yendiği maçta hat-trick yaparak takımını Play-Off'a taşıdı. Osimhen, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Nijerya'nın teknik direktörü, Osimhen'i 'dünyanın en iyi forveti' olarak nitelendirdi. Osimhen'in performansı, İtalya ve İngiltere basınında da geniş yer buldu.

Nijerya Milli Takımı'nın Benin'i 4-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, ülkesini Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off'una taşıdı. Galatasaraylı yıldızın performansı dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

NİJERYA'YI PLAY-OFF'A TAŞIDI

Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Benin'i 4-0 mağlup etti. Mücadelede 3 gol birden atan Victor Osimhen, maçın yıldızı oldu. Bu galibiyetle Nijerya, Play-Off bileti alarak büyük bir başarıya imza attı. Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesaplarından yıldız oyuncusunu "Tebrikler Osimhen" mesajıyla kutladı.

"DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ"

Nijerya'nın teknik direktörü Eric Chelle, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına övgüler yağdırdı. "Oyuncularım adına çok mutluyum… Özellikle de dünyanın en iyi forveti Victor Osimhen için." sözleriyle Osimhen'i göklere çıkardı. Chelle, takımın başına geçtiği günden bu yana 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak Nijerya'yı yeniden ayağa kaldırdı.

DÜNYA BASININDAN ÖVGÜLER: DURDURULAMAZ

Osimhen'in performansı yalnızca Nijerya'da değil, İtalya ve İngiltere basınında da geniş yer buldu. BBC muhabiri John Bennett, yıldız oyuncu hakkında, "Victor Osimhen, bir savunmacının kâbusu olacak her şeye sahip. Nijerya için yine harika bir performans sergiledi. Osimhen durdurulamaz. Premier Lig'de oynamıyor olmasına üzülüyorum, orada büyük bir etki yaratabilirdi" dedi.

AKOR ADAMS'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Aynı dönemde Sevilla'nın Nijeryalı santrforu Akor Adams, sosyal medya hesabından Osimhen'e dair özel bir mesaj yayımladı. Osimhen'le aralarındaki özel bir yazışmayı paylaşan Adams, zor zamanlarında Osimhen'in kendisini motive ettiğini anlattı.

Adams, "Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna Osimhen'in verdiği cevabı, "Kardeşim, her zaman kötü günler olacak ama tutunman gereken şey sahip olduğun kalite ve kazanma isteğin. Eleştiriler beni asla aşağı çekmesine izin vermedim. Tanrı'ya güven, kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapar" ifadeleriyle paylaştı.

GALATASARAY'IN GURURU OLDU

Galatasaray formasıyla da başarılı bir performans sergileyen Victor Osimhen, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde formunun zirvesine ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yıldız oyuncuyu "Dünyanın en iyi forveti" etiketiyle trend haline getirirken, Osimhen'in yükselişi tüm futbol dünyasında takdir toplamaya devam ediyor.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan K.:

Evet, tüm avrupa transfer etmek için sırada bekliyor.... :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Black Mamba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.