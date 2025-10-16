Dünya Osimhen'i konuşuyor

Nijerya Milli Takımı'nın Benin'i 4-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, ülkesini Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off'una taşıdı. Galatasaraylı yıldızın performansı dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

NİJERYA'YI PLAY-OFF'A TAŞIDI

Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Benin'i 4-0 mağlup etti. Mücadelede 3 gol birden atan Victor Osimhen, maçın yıldızı oldu. Bu galibiyetle Nijerya, Play-Off bileti alarak büyük bir başarıya imza attı. Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesaplarından yıldız oyuncusunu "Tebrikler Osimhen" mesajıyla kutladı.

"DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ"

Nijerya'nın teknik direktörü Eric Chelle, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına övgüler yağdırdı. "Oyuncularım adına çok mutluyum… Özellikle de dünyanın en iyi forveti Victor Osimhen için." sözleriyle Osimhen'i göklere çıkardı. Chelle, takımın başına geçtiği günden bu yana 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak Nijerya'yı yeniden ayağa kaldırdı.

DÜNYA BASININDAN ÖVGÜLER: DURDURULAMAZ

Osimhen'in performansı yalnızca Nijerya'da değil, İtalya ve İngiltere basınında da geniş yer buldu. BBC muhabiri John Bennett, yıldız oyuncu hakkında, "Victor Osimhen, bir savunmacının kâbusu olacak her şeye sahip. Nijerya için yine harika bir performans sergiledi. Osimhen durdurulamaz. Premier Lig'de oynamıyor olmasına üzülüyorum, orada büyük bir etki yaratabilirdi" dedi.

AKOR ADAMS'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Aynı dönemde Sevilla'nın Nijeryalı santrforu Akor Adams, sosyal medya hesabından Osimhen'e dair özel bir mesaj yayımladı. Osimhen'le aralarındaki özel bir yazışmayı paylaşan Adams, zor zamanlarında Osimhen'in kendisini motive ettiğini anlattı.

Adams, "Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna Osimhen'in verdiği cevabı, "Kardeşim, her zaman kötü günler olacak ama tutunman gereken şey sahip olduğun kalite ve kazanma isteğin. Eleştiriler beni asla aşağı çekmesine izin vermedim. Tanrı'ya güven, kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapar" ifadeleriyle paylaştı.

GALATASARAY'IN GURURU OLDU

Galatasaray formasıyla da başarılı bir performans sergileyen Victor Osimhen, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde formunun zirvesine ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yıldız oyuncuyu "Dünyanın en iyi forveti" etiketiyle trend haline getirirken, Osimhen'in yükselişi tüm futbol dünyasında takdir toplamaya devam ediyor.