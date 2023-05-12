- Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Gülistan Turan'dan altın madalya Dünya Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden milli sporcu Gülistan Turan, İspanyol rakibini maçın ilk raundunda 20 saniye gibi kısa bir sürede nakavt ederek altın madalya sahibi oldu.

- Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Gülistan Turan'dan altın madalya

BANGKOK - Dünya Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden milli sporcu Gülistan Turan, İspanyol rakibini maçın ilk raundunda 20 saniye gibi kısa bir sürede nakavt ederek altın madalya sahibi oldu.

Dünya Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından bu yıl 4-13 Mayıs tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleniyor. 100'ün üzerinde ülkeden binden fazla sporcu katılım sağladığı şampiyonanın bugün oynanan final karşılaşmalarında 51 kiloda milli sporcu Gülistan Turan, altın madalya kazandı. İspanyol rakibini 20 saniyede nakavt eden Turan, düzenlenen törenle madalyasını aldı ve İstiklal Marşı'nı okuttu.

Bugünkü diğer final müsabakalarında Umut Eryılmaz, Sercan Koç, Mensura Karadayı, Bediha Taçyıldız, Halime Eke ve Nefise Atalay da altın madalya için ringe çıkacak.