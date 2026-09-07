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Motosiklette rekor: 500 bin seyirci!

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Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar ayağını 500 binin üzerinde izleyiciyle rekorla kapattıklarını, şampiyonluğun burada belirlendiğini ve gelecek yıl yarışların 5 kategoriye çıkacağını açıkladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağına sporseverlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, şampiyonayı kazasız belasız ve güzel bir şekilde bitirdiklerini söyledi.

Organizasyona her sene katılımın üst düzeyde olmasını hedeflediklerini aktaran Akülke, "Çarşamba günü başlayan ve pazar günü bitirdiğimiz organizasyonu hem yarış hem festival kısmında 500 binin üzerinde izleyici rekoruyla kapattık." dedi.

Akülke, seyirci rekoruyla beraber yarışların da çok güzel geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünya Motokros Şampiyonası MX1'in dünya şampiyonu, Afyonkarahisar'da zaferin kazanıldığı topraklardan çıktı. Jeffrey Herlings, şampiyonanın Çin ve Avustralya ayakları kalmasına rağmen şampiyonluğunu Afyonkarahisar'da kabul ettirdi ve kutlamalarını yaptı. Bu bizim için çok anlamlı."

"Yarış önümüzdeki yıl 5 kategoriye çıkacak"

Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nda Afyonkarahisar pistinin artık bir klasik olduğunu dile getirerek, "Klasik olmasının sebebi de dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde 5 gün içinde spor, kültür, sanatın olduğu entegre bir festivalin yapılışı. Bu da bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

25 farklı ülkeden gelen sporcuların birçoğuyla görüştüklerini anlatan Akülke, şunları kaydetti:

"Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkilileriyle yarış yöneticileriyle görüştük. Gerçekten Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ve Afyonkarahisar motokros alanı inanılmaz bir şekilde beğeniliyor, tutuluyor. Daha şimdiden önümüzdeki yılın planlarını yapmaya çalışıyorlar. Bir haber de vermek istiyorum. Bu yıl 4 kategoride yaptığımız yarış önümüzdeki yıl 5 kategoriye çıkacak. Önümüzdeki sene bayanlar da burada olacak. Yani her sene üstüne koyarak hem gelişiyoruz hem geliştiriyoruz."

Kaynak: AA
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