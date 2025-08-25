Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Litvanya'da Başlıyor

Kaunas kentinde düzenlenecek olan şampiyona, yüzme, eskrim, engel ve koşu-atış disiplinlerinde sporcuların mücadele edeceği binicilik yerine engel parkurunun yer aldığı ilk büyükler dünya şampiyonası olacak. Türkiye'yi dört sporcu temsil edecek.

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın Litvanya'da başlayacak.

Kaunas kentindeki Zalgiris Arena'da düzenlenecek organizasyonda yüzme, eskrim, engel ve koşu-atış disiplinlerinde sporcular mücadele edecek.

Bu organizasyon binicilik yerine engel parkurunun yer aldığı ilk büyükler dünya şampiyonası olacak.

Türkiye'yi Buğra Ünal, Sıdal Aslan, İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin temsil edecek.

Şampiyona, 30 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
