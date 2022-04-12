Dünya, Mert Hakan Yandaş'ı konuşuyor! Derbideki hareketiyle fena dalga geçtiler
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede Marcao'nun mudahalesiyle yere düşen Mert Hakan Yandaş'ın attığı peş peşe taklalar sosyal medyada büyük ilgi çekmişti. Sarı-lacivertli futbolcunun bu hareketi yurt dışında da gündem oldu. İngiliz medyası manşete taşıdığı Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı hareketle çocuğa benzetildiğini ifade etti.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede Marcao'nun darbesiyle yerde kalan Mert Hakan Yandaş'ın hareketi İngiltere'de manşet oldu.
"5 TAKLA ATTI"
Mert Hakan Yandaş önündeki boş alanı değerlendirip atağa çıktığı sırada Marcao'nun müdahalesiyle yere düşmüş ve üst üste taklalar atmıştı. İngiltere'den The Sun, sarı-lacivertli futbolcunun bu hareketini "Küçük çocuk gibi davrandı. Fenerbahçe'nin yıldız Mert Hakan Yandaş Galatasaray karşılaşmasında 5 takla attı." ifadeleriyle haberleştirdi.