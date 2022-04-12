Dünya, Mert Hakan Yandaş'ı konuşuyor! Derbideki hareketiyle fena dalga geçtiler

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede Marcao'nun darbesiyle yerde kalan Mert Hakan Yandaş'ın hareketi İngiltere'de manşet oldu.

"5 TAKLA ATTI"

Mert Hakan Yandaş önündeki boş alanı değerlendirip atağa çıktığı sırada Marcao'nun müdahalesiyle yere düşmüş ve üst üste taklalar atmıştı. İngiltere'den The Sun, sarı-lacivertli futbolcunun bu hareketini "Küçük çocuk gibi davrandı. Fenerbahçe'nin yıldız Mert Hakan Yandaş Galatasaray karşılaşmasında 5 takla attı." ifadeleriyle haberleştirdi.