Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'ya gitti - Haberler

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Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'ya gitti

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'ya gitti

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek 4. AERE Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek 4. AERE Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-28 Mayıs'ta 4. AERE Dünya Kupası ve 1-5 Haziran'da Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak milli takım, İtalya'ya gitti.

Kafilede milli sporcular Livanur Yalçın, Sude Aydın, Sıla Karakuş, Ada Kanat, Elif Ceren Çolak, Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Emre Yağmur ve Elmas Ertuğ Altındağ yer aldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Cimnastik, Milli, Spor, Haberler

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