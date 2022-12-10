Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarından bir tanesi olacak! Ronaldo hüngür hüngür ağlayarak veda etti
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Katar'daki Dünya Kupası'nın bıraktığı unutulmaz anlarından bir tanesi de Ronaldo'nun gözyaşları olacak. Dünya Kupası kariyerini hezimetle tamamlayan Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı.
Cristiano Ronaldo'dun Dünya Kupası kariyeri çeyrek finalde kapandı. İsviçre maçında ardından da Fas maçında yedek kalan Ronaldo, yedek kulübesindeki görüntüleriyle gündem olmuştu. Portekizli starın vedası da yüreklere dokundu.
RAKİP OYUNCULAR TESELLİ ETTİ
Fas'a 1-0 kaybederek elenen Portekiz'de Ronaldo sahanın ortasına çöküp ağlamaya başladı. Ronaldo'yu rakip takımın futbolcuları teselli etti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Koridora doğru yol alan Ronaldo, duygusal patlama yaşadı. Hüngür hüngür ağlayan Ronaldo'yu görevliler teselli etmeye çalıştı. Efsanenin Dünya Kupası'ndaki son maçı hüsranla bitti.