Dünya Kupası'nın itibarı ne hallere düştü! Stat dolu gözüksün diye her şeyi yaptılar

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda her gün yeni bir kriz patlak veriyor. Senegal-Hollanda maçında 40 bin kapasiteli statta taraftar sayısı 41 bin 721 olarak açıklandı. Maç öncesi ve devre arasında biletsiz taraftarların içeri alındığı ileri sürüldü. Tribünlerdeki boşluklar ve açıklanan seyirci sayısı çelişki gösterdi.