Dünya Kupası'nın ilk ve son golünü Fransızlar attı

Dünya Kupası tarihinde ilk golü 1930'da Lucien Laurent, son golü ise 2022'de Kylian Mbappe kaydetti. Turnuvanın kilometre taşı golleri, en yaşlı ve en genç golcüler, ilk hat-trick ve diğer ilginç istatistikler haberin detayında yer alıyor.

Dünya Kupası tarihinin ilk ve son gollerini Fransızlar attı.

Turnuvanın ilk golünü, 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki maçta Fransız Lucien Laurent, Meksika'ya karşı kaydetti.

Son golü ise 18 Aralık 2022'de Katar'ın Lusail kentinde oynanan final maçının uzatma devrelerinde Fransız Kylian Mbappe kaydetti. Mbappe'nin Arjantin'e attığı turnuva tarihinin 2720. golü, takımının şampiyonluğu için yeterli olmadı.

Bu arada turnuvada 500. gol, 1958'de İskoç Bobby Collins'ten, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'ten, 1500. gol 1994'te Arjantinli Claudio Caniggia'dan, 2000. gol 2006'da İsveçli Marcus Allback'tan, 2500. gol ise 2018'de Tunuslu Fakhreddine Ben Youssef'ten geldi.

Dünya Kupası'nda her biri organizasyonun kilometre taşı olan golleri atan futbolcular şöyle:

GolFutbolcuÜlkeKupa
1Lucien LaurentFransa1930
100Angelo Schiavioİtalya1934
200Harry Anderssonİsveç1938
300ChicoBrezilya1950
400Max MorlockAlmanya1954
500Bobby Collinsİskoçya1958
600Drazan JerkovicYugoslavya1962
700Pak Seung-zinKuzey Kore1966
800Gerd MüllerAlmanya1970
900Hector YazaldeArjantin1974
1000Rob RensenbrinkHollanda1978
1100Sergey BaltachaSSCB1982
1200Jean-Pierre PapinFransa1986
1300Gary Linekerİngiltere1986
1400Johnny Ekströmİsveç1990
1500Claudio CaniggiaArjantin1994
1600Pierre Issa (kendi kalesine)Güney Afrika1998
1700Slobodan KomljenovicYugoslavya1998
1800BetoPortekiz2002
1900Christian Vieriİtalya2002
2000Marcus Allbackİsveç2006
2100Javier HernandezMeksika2010
2200Arjen RobbenHollanda2010
2300Jermaine JonesABD2014
2400Luka ModricHırvatistan2018
2500Fakhreddine Ben YoussefTunus2018
2600Robert LewandowskiPolonya2022
2700Lionel MessiArjantin2022

En yaşlı ve en genç golcüler

Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla, en genç oyuncu ise Brezilyalı Pele oldu.

Milla, 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaş 39 günlüktü.

Turnuvanın en genç golcüsü Pele ise 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler'e gol atmayı başarmıştı.

İlk hat-trick yapan futbolcu

Kupada ilk kez hat-trick yapan futbolcu, ABD'li Bert Patenaude oldu.

Patenaude, 1930 Uruguay'da Paraguay ile yapılan maçta 3 gol birden atarak tarihe geçti.

En hızlı hat-trick'i ise 1982'de El Salvador'a 7 dakikada (69, 72 ve 76) 3 gol atan Macar Laszlo Kiss yaptı.

Prosinecki 2 ülke adına da gol attı

Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Robert Prosinecki, Dünya Kupası'nda iki ülke adına gol atmayı başaran tek futbolcu oldu.

Prosinecki, 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de de Hırvatistan ile Jamaika'ya gol attı.

Kendi kalesine ilk gol atan

Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan ilk futbolcu ünvanı, İsviçreli Ernst Lötscher'e ait.

Lötscher, Almanya ile 1938'de oynadıkları maçta kupa tarihinin kendi kalesine atılan ilk golünü kaydetti.

İlk penaltı golü Rosas'tan

Kupa tarihinde ilk penaltı golünü, Meksikalı futbolcu Manuel Rosas attı.

Rosas, tarihi penaltı golünü, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında filelere gönderdi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
