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Dünya Kupası'nın en zevkli maçı! Ronaldo'lu Portekiz, öldü öldü dirildi

Spor Haberleri

2022 Dünya Kupası H Grubu'ndaki maçta Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Portekiz, Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. 65'inci dakikadan sonra düelloya dönüşen karşılaşma futbolseverleri mest etti.

Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Portekiz, Dünya Kupası'na 3 puanla başlıyor. H Grubu'ndaki maçta Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti.

PERDEYİ RONALDO AÇTI

Maçta 65'inci dakikada perdeyi penaltıdan Ronaldo açtı. 73'te Andre Ayew skoru eşitledi. 78'de Joao Felix Portekix'i 2-1 öne geçirdi. Leao 80'de skoru 3-1 yaptı. Gana pes etmedi, 89'da skoru 3-2'ye getirdi. Son dakikalarda iki takım da inanılmaz pozisyonlar yakaladı ancak maçı Portekiz kazandı.

Dünya Kupası'nın en zevkli maçı! Ronaldo'lu Portekiz, öldü öldü dirildi

TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo Gana'ya attığı penaltı golüyle, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu oldu. Üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan bir futbolcu çıkana kadar bu rekor artık Ronaldo'nun.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Spor Haberler

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