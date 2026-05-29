Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu El-Hadary

Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El-Hadary oldu.

Mısır'ın emektar file bekçisi, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında forma giydiğinde 45 yaşından 161 gün almıştı.

El-Hadary, böylece 43 yaş 3 gün ile en yaşlı futbolcu ünvanını elinde bulunduran Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.

Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken Rusya'ya karşı görev yaptı.

Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıktı, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçında 40 yaş 292 günlükken forma giydi.

Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcular şunlar:

Futbolcu Ülkesi Tarih Yaş Essam El-Hadary Mısır 2018 45 yaş 161 gün Faryd Mondragon Kolombiya 2014 43 yaş 3 gün Roger Milla Kamerun 1994 42 yaş 39 gün Pat Jennings K.İrlanda 1986 41 Peter Shilton İngiltere 1990 40 yaş 292 gün Dino Zoff İtalya 1982 40 yaş 133 gün Ali Boumnijel Tunus 2006 40 yaş 71 gün

En genci Whiteside

Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.

Whiteside, 1982'de İspanya'daki turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.

Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.

Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:

Futbolcu Ülkesi Tarih Yaş Norman Whiteside Kuzey İrlanda 1982 17 yaş 41 gün Samuel Eto'o Kamerun 1998 17 yaş 98 gün Femi Opabunmi Nijerya 2002 17 yaş 100 gün Salomon Olembe Kamerun 1998 17 yaş 184 gün Pele Brezilya 1958 17 yaş 234 gün

En genç kaptan Meola

Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.

Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.

Mısırlı Essam El-Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak kaydedildi.