Grubun liderine inanamayacaksınız! Messi ve Lewandowski'yi fena üzdüler
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Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçlar için tahminler boşa çıktı. Suudi Arabistan, Messi'nin kaptanlığını yaptığı dünya devi Arjantin'i mağlup etti. Polonya da Meksika ile golsüz berabere kaldı. Kaptan Lewandowski, penaltıyı kaçırarak Polonya'yı galibiyetten etti. İlk maçlar sonunda Suudi Arabistan grupta liderliğe oturdu.
2022 Dünya Kupası C Grubu sürprizlerle başladı. Öğlen oynanan Suudi Arabistan- Arjantin maçından sürpriz bir sonuç çıktı. Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 yenerek Dünya Kupası'na damga vurdu.
LEWA PENALTIYI KAÇIRDI
Dünyanın en iyi golcüleri arasında yer alan Lewandowski de Meksika maçında adeta tel tel dökdülü. Kaptan Lewandowski, penaltıyı kaçırarak Polonya'yı galibiyetten etti.
TAM TERSİ SIRALAMA
Grup sonuncusu olması beklenen Suudi Arabistan, ilk maçlar sonucunda C Grubu'nu lider kapattı. Grubun favorisi Arjantin ise grup sonuncusu oldu.