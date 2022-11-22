Grubun liderine inanamayacaksınız! Messi ve Lewandowski'yi fena üzdüler

Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçlar için tahminler boşa çıktı. Suudi Arabistan, Messi'nin kaptanlığını yaptığı dünya devi Arjantin'i mağlup etti. Polonya da Meksika ile golsüz berabere kaldı. Kaptan Lewandowski, penaltıyı kaçırarak Polonya'yı galibiyetten etti. İlk maçlar sonunda Suudi Arabistan grupta liderliğe oturdu.