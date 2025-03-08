Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
DEM Parti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek

Süreç hızlanıyor! DEM Parti bir partiyi daha ziyaret edecek

Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA, 2030'da düzenlenecek Dünya Kupası için tarihi bir planı görüşecek. FIFA, turnuvaya katılan takım sayısını artırmayı planlıyor. Teklif kabul edilirse, FIFA'ya üye 211 federasyondan 64'ü turnuvaya katılacak.

2030'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki takım sayısı artabilir. FIFA'nın turnuvaya katılan takım sayısının artması için yapılan teklifi görüşeceği belirtildi.

TAKIM SAYISI ARTABİLİR

Guardian'da yer alan haberde FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'na katılan takım sayısını artıracak teklifi görüşeceği belirtildi. Teklifin kabul edilmesi halinde FIFA'ya üye 211 federasyondan 64'ü turnuvaya katılacak.

Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, gelecek yıl itibariyle 48 takımla oynanacak ve maç sayısı 64'ten 104'e yükselecek. 2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
img

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
img

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.