Dünya Kupası'nı kazanan Messi'den Arjantinli takım arkadaşlarına 175 bin sterlinlik hediye

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda yenerek zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, takım arkadaşlarına servet değerinde hediye aldı.

175 BİN STERLİN ÖDEDİ

The Sun'da yer alan haberde, Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına altın kaplama cep telefonu hediye etti. Dünyaca ünlü yıldızın, 35 adet cep telefonu aldığı ve bunun için 175 bin sterlin ödediği ifade edildi.

Görüntü: The Sun

"DÜNYA KUPASI FİNALİNDEN SONRA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİ"

Telefonun tasarımcılarından Ben Lyons yaptığı açıklamada, "Lionel sadece tüm zamanların en iyisi değil. Aynı zamanda bizim en sadık müşterilerimizden biri. Dünya Kupası finalinden sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyunculara ve personele özel bir hediye aldı. Her zamanki gibi özel tasarım saat istemediğini, isimlerin yazılı olduğu cep telefonlarının hazırlanmasını istediğini söyledi." dedi.