Dünya Kupası'ndaki tarihi maçta kimsenin fark etmediği detay! Gol sevinci olay oldu

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas, İspanya'yı seri penaltı atışları sonrası eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Son penaltı atışını gole çevirerek takımına turu getiren Achraf Hakimi, PSG'den takım arkadaşı İspanyol stoper Ramos'un sevinciyle kutlama yaptı. Hakimi'nin bu hareketi, Ramos'u İspanya Milli Takımı'na çağırmayan teknik direktör Luis Enrique'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Fas tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı eledi. Seri penaltı atışlarında zafere ulaşan Fas'ta Hakimi'nin gol sevinciyle ilgili ilginç bir detay dikkat çekti.

RAMOS GİBİ SEVİNDİ

Normal süresi golsüz berabere biten ve seri penaltı atışlarına giden mücadeleyi Fas, Achraf Hakimi'nin son penaltıyı gole çevirmesiyle kazandı. Bu gol sonrası Faslı futbolcu, PSG'den takım arkadaşı Ramos gibi sevindi.

LUIS ENRIQUE'YE GÖNDERME YAPTI

Hakimi'nin bu gol sevinci, Ramos'u İspanya Milli Takımı'na çağırmayan teknik direktör Luis Enrique'ye bir gönderme olarak yorumlandı.