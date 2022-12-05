Dünya Kupası'nda herkesin konuştuğu kare! Maç sonrası oğluna yaşananları izah etmekte çok zorlandı

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'ya 3-1 yenilerek elenen Polonya'da karşılaşmanın ardından kaleci Szczesny, soyunma odası koridorunda gözyaşlarına boğulan oğlu Liam'ı teselli etti. O anlar sosyal medyada futbolseverleri duygulandırdı.

Fransa ile Polonya, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa rahat kazanarak çeyrek finale yükselirken, Polonya cephesinde ise duygusal anlar yaşandı.

FRANSA, POLONYA'YI RAHAT GEÇTİ

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Giroud, 74 ve 90+1. dakikada Mbappe kaydetti. Mücadeleyi 3-1 kazanan Fransa çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi olurken, Polonya cephesinde ise kaleci Szczesny ve oğlunun kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.

OĞLUNU TESELLİ ETTİ

Polonya kalecisi Wojciech Szczesny, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan oğlu Liam'ı soyunma odası koridorlarında teselli etmeye çalıştı. Gözyaşlarına hakim olamayan çocuğuna sarılan deneyimli eldivenin o anları sosyal medyada da izleyenleri duygulandırdı.