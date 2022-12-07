Türk futbolu çok değişecek! Dünya Kupası'nda herkesi şaşırtan uygulamalar Süper Lig'e geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Kupası'nda uygulanan çipli futbol topları ve otomatik ofsayt sisteminin Türkiye'de de uygulanacağını açıkladı. Büyükekşi, uzatma süreleriyle ilgili de bir değişikliğin yolda olduğunu ifade etti.

Türk futbolunda teknoloji dönemi başlıyor. Dünya Kupası'nda herkesi şaşırtan uygulamalar, Türk futboluna kazandırılacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'ta katıldığı programda reformların duyurusunu yaptı.

"ÇİPLİ TOP GELİYOR"

Şarjla çalışan çipli toplar, Dünya Kupası'na damga vurmuştu. Başkan Büyükekşi, bu topların Türkiye'de de olacağını açıkladı. Büyükekşi, "Birkaç araştırma var, bunlardan biri çipli top. Top kale çizgisinden dışarı çıktı mı, çıkmadı mı derken bu devreye girdi ve gol verildi. Yarı otomatik ofsayt uygulaması var, bunu da ilerleyen süreçte kullanacağız" diye konuştu.

"AVAR KRONOMETRE TUTACAK"

Topun oyunda kalma süresiyle ilgili problem olduğunu belirten Büyükekşi, "Vakit geçirmek için futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman duruyorsa, o kadar uzayacak. Dünya Kupası'nda verilen uzatmaları görmüştük. Sakatlık oluyor, uzatma süresi yetmiyor. Artık sakatlıklar uzatma süresine eklenecek. VAR odasında AVAR kronometreyi tutsun diye konuştuk. Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. Ne kadar zaman geçirilirse geçilsin, 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika... Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz" dedi.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞANA CEZA"

Hakemler hakkında olumlu ya da olumsuz açıklama yapılması halinde ceza verileceğini ifade eden Büyükekşi, "Hakemler konusunda maçtan önce sonra olumlu veya olumsuz konuşan başkan, futbolcu, teknik direktör olursa onlara ceza uygulaması getiriyoruz. Hangi lig olursa olsun. Burada örneğimiz İngiltere Premier Lig" şeklinde konuştu.