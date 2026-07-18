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Dünya Kupası maçları stadyum çevresinde yaşayanlara gelir kapısı oldu

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2026 Dünya Kupası maçlarının oynandığı şehirlerde stadyum çevresinde yaşayan halk, evlerinin otopark ve bahçelerini taraftarlara yüksek ücretlerle kiralayarak gelir elde ediyor. Fiyatlar 50 ila 500 dolar arasında değişiyor.

NEW 2026 Dünya Kupası, maçların oynandığı şehirde yaşayanlara farklı bir gelir kapısı da oluşturdu.

Stadyumların çevresinde yaşayan halk, evlerinin otoparklarını ve bahçelerini, maçı izlemeye aracıyla gelenler için otopark olarak kullandırıyor.

Grup maçları ve sonrasındaki aşamalarda 50-100 dolar arasında değişen yasal olmayan otopark fiyatlarının, New York'taki finalde stadyuma yakınlığa göre 300 ila 500 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

Los Angeles'taki maçlar öncesinde, stadyum çevresindeki birçok evin bahçesinin önünde yer alan tabelalarda otopark yazılarının asılı olduğu görüldü. Ev sahipleri ellerindeki tabelalarla yoldan geçen araçları otoparklarına almak için adeta yarış içine girdiler.

Los Angeles Stadı'na yakın oturan Norie isimli bir ev sahibi, "Maç zamanları bizim için her zaman iyi geçiyor. Çok sayıda taraftar buraya geliyor. Bu da komşularımız ve bizim için çok iyi. Stadyumda otopark yeri bulmak çok zor, biz de bunu ucuz bir şekilde sağlıyoruz. Taraftarlar daha ucuz park yeri arıyor. Stadyumda 100 dolara arabanızı park edebilirsiniz. Bu sayede herkes için kazan kazan oluyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer ev sahibi Neno Emmanuel ise, "Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyum evimize çok yakın. Burada 50 dolara park imkanı sağlıyoruz. Bahçemizde 20 araç park edebiliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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