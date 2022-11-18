Herkes, Messi'nin otel odasının kapısındaki detayı konuşuyor! Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu
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Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların kalacağı odaların planlaması belli oldu. Otelde çekilen bir fotoğrafta Lionel Messi'nin kalacağı odanın kapısında sadece kendi isminin yazdığı görüldü. Yıldız futbolcu takım arkadaşlarının aksine odasını kimseyle paylaşmayacak.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların otellerdeki oda seçimi belli oldu.
MESSI TEK BAŞINA KALACAK
Arjantin Milli Takımı'nın futbolcularının kalacağı odaların görüntülendiği fotoğraflarda Lionel Messi detayı dikkat çekti. Dünyaca ünlü futbolcunun takım arkadaşlarının aksine odasında tek başına kalacağı görüldü. Messi'nin yan odasında ise Rodrigo De Paul ve Nicolas Otamendi kalacak.
MİLLİ TAKIMDA DEĞİŞİKLİK
Ayrıca Arjantin Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya dahil edildi.