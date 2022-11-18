Herkes, Messi'nin otel odasının kapısındaki detayı konuşuyor! Dünya Kupası'nda da farkını ortaya koydu

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların kalacağı odaların planlaması belli oldu. Otelde çekilen bir fotoğrafta Lionel Messi'nin kalacağı odanın kapısında sadece kendi isminin yazdığı görüldü. Yıldız futbolcu takım arkadaşlarının aksine odasını kimseyle paylaşmayacak.