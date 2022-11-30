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Dünya Kupası'nda büyük skandal! Turnuvadaki takımın oyuncuları birbirilerinin eşleriyle ilişkiye girdi

Spor Haberleri

Dünya Kupası'nda büyük skandal! Turnuvadaki takımın oyuncuları birbirilerinin eşleriyle ilişkiye girdi

Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan biri olan Sırbistan hakkında skandal bir ortaya atıldı. Buna göre futbolculara moral olsun diye ailelerinin de kampa getirildiği ancak Sırbistan takımında bu durumun olumsuzluğa yol açtığı öne sürüldü. Gelen iddialar forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte olduğu yönünde. Hatta bu nedenle futbolcular arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.

Büyük bir heyecanla devam eden 2022 Dünya Kupası'nı sarsan bir olay yaşandığı iddia edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Sırbistan Futbol Cinsellik Spor Haberler

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