Dünya Kupası'nda boy gösterecekler! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları damga vurdu

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek Uruguay Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Kadroda Fenerbahçe'den Diego Rossi, Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. Son olarak Uruguay Milli Takımı'nın açıkladığı kadroda Süper Lig'in yıldız futbolcuları dikkatleri çekti.

KADRODA SÜPER LİG'DEN 4 YILDIZ VAR

Uruguay Milli Takımı'nın 55 kişilik geniş kadrosunda Fenerbahçe'den Diego Rossi, Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.

PORTEKİZ İLE AYNI GRUPTALAR

Uruguay, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Güney Kore, Portekiz ve Gana ile üst tura çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Uruguay Milli Takımı'nın kadrosu şöyle: