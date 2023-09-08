Finalin adı belli oldu! ABD, FIBA Dünya Kupası'nda yine yıkımı yaşadı

FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni eleyerek finale yükselen Almanya, basketbol dünyasında büyük bir sürprize imza attı. Almanya'nın ABD'yi 113-111 mağlup ettiği yarı final maçı sonrasında finaldeki rakibi Sırbistan oldu. ABD ise son iki Dünya Kupası'nda finale çıkamadı.