Dünya Kupası tarihinin 1000. maçında Japonya, Tunus'u farklı mağlup etti

Dünya Kupası tarihinin 1000. maçında Japonya 4-0'lık galibiyete ulaşırken, Tunus turnuvaya veda etti.

2026 Dünya Kupası F Grubu 2. hafta maçında Japonya ile Tunus, Monterrey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Asya temsilcisi 4. dakikada Daichi Kamada'nın golüyle 1-0 öne geçti. 31'de Ayase Ueda farkı 2'ye çıkarırken ilk yarı bu skorla sona erdi. Japonya adına 69. dakikada Junya Ito ve 83'te Ueda ile farkı artırdı.

Japonlar, Dünya Kupası tarihine geçen müsabakada 4-0'lık galibiyete imza attı ve puanını 4'e yükseltti.

Japonya, gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 02.00'de İsveç ile karşılaşacak. Tunus ise aynı saatte Hollanda ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı