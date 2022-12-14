Dünya Kupası'na güzelliğiyle damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! Kariyeriyle de büyüledi

Dünya Kupası'nda kameralar tribünleri gösterirken Brezilyalı bir kadın taraftar güzelliğiyle büyülemişti. Sosyal medya kullanıcıları, hayran oldukları güzel taraftarın kimliğini ortaya çıkardı. Adı Luana Meireles olan taraftarın, doktor olduğu ortaya çıktı. Kariyeri ile de büyüleyen Meireles'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, parmağında tek taş yüzüğün olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya büyük hayal kırıklığı yarattı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettikleri Brezilya maçlarının sona ermesinin ardından, Sambacılar'la ilgili akılda sadece bir kişi kaldı, o da güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı bir taraftar. Katar'daki turnuvada tribünlere damga vuran kadının kim olduğu belli oldu.

DOKTOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcıları Brezilyalı kadın taraftarın kim olduğunu ortaya çıkardı. Adının Luana Meireles olduğu öğrenilen taraftarın, doktor olduğu ortaya çıktı. 31 yaşında olan Meireles, tıp eğitimini diş alanında yaparken daha sonra yüz estetiğine yönelmiş.

TEK YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kırışıklar, botoks, dudak ve çene dolgusu ile diş estetiği ile ilgili çalışan Meireles'in Sao Paulo'da da olmak üzere 3 kliniği bulunuyor. Güzel taraftarın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda parmağındaki tek taş yüzük dikkat çekiyor.