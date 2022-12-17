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Dünya Kupası finali öncesi Messi ateşi yaktı! Paylaşımı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı

Spor Haberleri

Pazar günü saat 18.00'de Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak Arjantin'de Lionel Messi, yaptığı paylaşımla taraftarları ateşledi. Arjantinli yıldız kramponlarını bağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sona gelindi. Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı dev maç öncesi Lionel Messi yaptığı paylaşımla ses getirdi.

"BEN HAZIRIM"

Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı adeta sırtlayan Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla final ateşini yaktı. Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda, "Ben hazırım. Haydi Arjantin." ifadelerini kullandı. Messi'nin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Dünya Kupası finali öncesi Messi ateşi yaktı! Paylaşımına dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı

DEV FİNALE SAATLER KALDI

Arjantin ile Fransa, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'deDünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Lionel Messi kupa koleksiyonun eksik parçasını tamamlamak için sahaya çıkarken, Mbappe ise 23 yaşında ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanma hedefinde.

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Lionel Messi Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Sansar Selim:

"Ben" degil "Biz" diyecektin.Bu yuzden hic bir zaman lider olamadin

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