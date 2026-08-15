Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası Ankara'da Başlıyor

Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nın ikincisi, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Güreş Birliğinin (UWW) faaliyet takviminde yer alan şampiyona, Keçiören'de düzenlenecek.

Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'ndaki organizasyonda 33 ülkeden sporcular, farklı kilolarda er meydanına çıkarak dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Organizasyonla geleneksel karakucak güreşinin yeni nesillere aktarılması ve uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Milli takım kadrosu

Büyükler kategorisinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek pehlivanlar şöyle:

50-55 kilo: Halil Gökdeniz

60 kilo: Şaban Kızıltaş

65 kilo: Hamza Zopalı

70 kilo: Ferhat Kılıç

75 kilo: Fazlı Eryılmaz

80 kilo: İsmet Çiftçi

85 kilo: Coşkun Keleş

90 kilo: Harun Kılıç

+90 kilo (Ağır sıklet): Feyzullah Aktürk

Büyük ödül

UWW'nin sitesindeki ödül tablosuna göre, dokuz sıklette toplam 326 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

+90 kiloda birinci olarak başpehlivanlığa ulaşacak isim, 100 bin dolar para ödülünü kazanacak. Bu sıklette ikinci 30 bin, üçüncüler ise 15'er bin dolar alacak.

90 kiloda birinci 20 bin, diğer 7 sıklette ise şampiyon pehlivanlar 10'ar bin dolarla ödüllendirilecek.

Başpehlivan geçen yıl Feyzullah Aktürk oldu

İlki 17 ülkeden 118 sporcunun katılımıyla geçen yıl Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen organizasyonda, ağır sıklette Feyzullah Aktürk şampiyonluğa ulaştı.

Takım sıralamasında ise Türkiye birinci, İran ikinci, Azerbaycan üçüncü oldu.

Öte yandan, bugün Keçiören'de karakucak güreş festivali de düzenlenecek. Festival kapsamında minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde güreş müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA