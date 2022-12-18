Dünya ikincisi VakıfBank! Temsilcimiz yine kürsüde

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Imoco Volley'e 3-1 mağlup olan VakıfBank, organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Geçen sezon şampiyon olan VakıfBank, organizasyonda yine kürsüde yer almayı başardı.

Temsilcimiz VakıfBank, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı. 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank, Imoco Volley'e 3-1 mağlup oldu.

KUPALARI SÜPÜRMÜŞLERDİ

VakıfBank, geçen sezon mücadele ettiği 5 kulvarda da ipi göğüslemişti. Sezon başında Şampiyonlar Kupası Finali'nde Fenerbahçe'ye kaybeden Sarı-Siyahlılar, bir finalden daha ikincilikle ayrıldı.