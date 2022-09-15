Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya müsabakasına çıkacak Spor Haberleri Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya müsabakasına çıkacak. Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya müsabakasına çıkacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın 6'ncı gününde, kadınlar 72 kiloda mücadele eden Çavuşoğlu, repesaj müsabakasında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşı karşıya geldi. Rakibini 10-1 mağlup eden Buse, akşam seansında Japon güreşçi Masako Furuichi ile bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker Sırbistan Spor Haberler

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