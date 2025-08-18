Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Bükreş'te Başlıyor

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, yarın Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkeklerde serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek, bireysel karışık ve bayrak yarışı kategorilerinde 17 milli sporcu yarışacak.

Organizasyon 24 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: Belis Şakar, Defne Tanığ, Pınar Dönmez, Selinnur Sade

Erkekler: Özgür Yonca, Onur Ege Öksüz, Kuzey Tunçelli, Arda Akkoyun, Demir Özdemir, Can Acar, Emre Onuş, Yavuz Ömer Ağa, Nusrat Allahverdi, Doruk Yoğurtçuoğlu, Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Mete Boylu, Mert Hatipoğlu.