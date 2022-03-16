Dünya, Galatasaray-Barcelona maçına kilitlendi! Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi rekora koşuyor

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı ağırlıyor. Dünyanın takip edeceği maçta gözler Galatasaraylı yıldızların üzerinde olacak.

123 ÜLKEDEN CANLI YAYINLANACAK

Fanatik'in haberine göre, Bu maç, tıpkı İspanya'daki karşılaşmada olduğu gibi yine Galatasaray açısından ciddi bir vitrin anlamı taşıyor. Mücadele tam 123 ülkeden çeşitli platformlarda canlı olarak yayınlanacak. Yani neredeyse tüm dünyanın gözü, Galatasaraylı yıldızların üzerinde olacak. Bu da, Galatasaray'ın Barcelona karşısında turu geçmesi halinde, büyük prestij sağlayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Sarı-kırmızılı futbolcular, önemli Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından Nef Stadı'nda çıplak gözle izlenecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU, 20 MİLYON EURO SEVİYESİNE GELDİ

Hem Nou Camp'ta hem de derbideki performanslarıyla sınıfı geçmeyi başaran Kerem, Mohamed, Nelsson ve Marcao, bir kez daha kendilerini takip eden scoutları etkilemeyi başarırlarsa, yaz aylarında Galatasaray'ın kapısı çok ciddi tekliflerle çalınabilir. Öyle ki, Kerem için konuşulan rakamlar şimdiden 20 milyon euro seviyesine geldi. Aynı şekilde Mohamed, Nelsson ve Marcao için de Türkiye standartları göze alındığında astronomik bonservis bedelleri gündeme geliyor.

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