Real Madrid ile harikalar yaratan Jude Bellingham, küçüklüğünden bu yana Zinedine Zidane hayranı olduğunu açıkladı. Babası sayesinde Zidane'ı tanıdığını belirten Jude, "Babamın sahilden aldığı sahte bir Zidane forması vardı. Onu her yere götürürdü. Bir gün ona, 'Bu adam kim?' diye sordum. 'YouTube'a gir ve bir bak' dedi. O zamandan beri hiç durmadan Zidane'ı izledim. Zidane olmak istediğim oyuncuydu." ifadelerini kullandı. Bellingham, Real Madrid'de tıpkı Zidene gibi 5 numaralı formayı giyiyor.

Dünya futbolunu altüst eden Jude Bellingham, idolünün ismini verdi: Hiç durmadan onu izledim

Borussia Dortmund'dan sezon başında Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, performansıyla parmak ısırtıyor. Gol ve asistleriyle eflatun-beyazlıları taşıyan 20 yaşındaki yıldız, idolünün Real Madrid ve dünya futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane olduğunu açıkladı.

"ZIDANE OLMAK İSTEDİĞİM OYUNCUYDU"

Bellingham yaptığı açıklamada, "Babamın sahilden aldığı sahte bir Zidane forması vardı. Onu her yere götürürdü. Bir gün ona, "Bu adam kim?" diye sordum. "YouTube'a gir ve bir bak" dedi. O zamandan beri hiç durmadan Zidane'ı izledim. Zidane olmak istediğim oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

"BU BİR SAYGI GÖSTERGESİ"

Tıpkı Zidane gibi 5 numaralı formayı giyen Bellingham, "Bu bir saygı göstergesi. Kendi yolumu da takip ediyorum ve 5 numarayı kendim şekillendiriyorum. Madrid'in modern 5 numarası." İfadelerini kullandı.