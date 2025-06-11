Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti

Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
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İtalya'nın 114 yıllık köklü kulübü Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyemediği için profesyonel liglerden men edildi.

İtalya futbolunun 114 yıllık köklü kulübü Brescia, tarihinin en kötü günlerinden birini yaşıyor.

3 MİLYON EUROLUK BORÇ NEDENİYLE İFLAS ETTİLER

İtalyan basınında yer alan habere göre; Brescia, son iki aylık maaş ödemeleri olan 3 milyon euroluk ödemeyi oyunculara gerçekleştiremedi. İtalyan kulübüne 6 Haziran Cuma gününe kadar süre verilmesine rağmen bu ödemenin yapılamadığı belirtildi. 2017 yılından bu yana kulübün sahibi olan Massimo Cellino'nun yönetimindeki Brescia'nın mali krizden çıkamayarak iflas ettiği belirtildi.

Serie B'de ekibi Brescia, geride bıraktığımız sezonda ligde kalmayı başarsa da mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniye 4 puan silme cezası aldı ve Serie C'ye düşürüldü. Ardından ödenmemiş maaşlar nedeniyle profesyonel liglerden tamamen men edildi.

BİRÇOK EFSANE FORMA GİYMİŞTİ

Köklü bir tarihe sahip olan İtalyan ekibinde bir dönemler Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Mario Balotelli veLuca Toni gibi dünya futbolunun önemli isimleri forma giymişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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