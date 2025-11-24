Haberler

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Güncelleme:
Milan taraftarları, Inter ile oynadıkları derbi maçı öncesi koreografileri emniyet görevlileri tarafından yasaklandığı için telefon ışıklarını kullanarak koreografi yaptı.

  • Milan taraftarları, Inter ile oynanan derbide telefon ışıklarını kullanarak dünya futbol tarihinde ilk kez bir koreografi gerçekleştirdi.
  • Emniyet görevlileri, Milan ultra gruplarından 'Sodalizio' koreografisini hafta başında yasakladı.
  • Milan, Serie A 12. hafta maçında Inter'i 1-0 yendi.

İtalya Serie A 12. hafta maçında oynanan Milano derbisinde Milan, ezeli rakibi Inter'i 1-0'lık skorla yendi.

'SODALIZIO' KOREOGRAFİSİ YASAKLANDI

Milan taraftarları, Inter ile oynadıkları derbide telefon ışıklarını kullanarak daha önce gerçekleştirilmemiş bir koreografi oluşturdu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Emniyet görevlileri, Milan ultra gruplarından birini temsil eden "Sodalizio" koreografisini hafta başında yasakladı. Yasağın asıl nedeninin Inter ve Milan'ın 16 ultra üyesinin, mafya aileleri adına stadyum içinde ve dışında yasadışı işler yaptıkları şüphesiyle mahkum edilmelerine yol açan "Doppia Curva" soruşturmasıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. "Sodalizio" pankartı, Napoli ve Fiorentina ile oynanan önceki iç saha maçlarında da görülmüştü ancak emniyet görevlileri derbi maçı için bu pankartı yasaklama kararı aldı.

TELEFON IŞIKLARIYLA KOREOGRAFİ

Bu nedenle Milan ultraları, daha önce görülmemiş bir yönteme başvurdu. Milanlı taraftarlar, telefon ışıklarını kullanarak aynı kelimeyi yeniden oluşturmayı başardı ve kendilerine getirilen yasağı atlattı.

İşte o koreografi;

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

