Dünya, Fenerbahçe maçında yaşananları konuşuyor! Hakemler güvenlikten yardım istedi
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EuroLeague'de Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da maçın hakemi Robert Lottermoser'e tepki gösterdi. Karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına gitmek için hareketlenen Lottermoser'in karşısına Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan çıktı ve hakeme sert bir konuşma yaptı. Hakem, güvenlik görevlilerinden yardım isterken, birkaç dakikalık bekleyişin ardından soyunma odasına gitti. O anlara ait görüntüler dünyaca ünlü basketbol sayfalarında paylaşıldı.
Ülker Arena'da Olympiakos ile Fenerbahçe Beko, EuroLeague mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hakem kararları damga vururken, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın Alman hakeme tepkisi gündem oldu.
HAKEMLERE BÜYÜK TEPKİ
Scottie Wilbekin'i çift teknik faulle ihraç eden hakem Robert Lottermoser'e tribünlerden büyük tepki gösterildi. Taraftarlar adeta sinirden çılgına dönerken, ilk yarının bitmesiyle gerilim üst seviyeye çıktı.
HAKEMİN ÖNÜNÜ KESTİ
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, ilk yarının sonunda soyunma odasına gitmek için hareketlenen Alman hakem Robert Lottermoser ve yanındaki 2 hakemin önünü kesti. Bunun üzerine hakemler güvenlik görevlisinden yardım istedi. Hakemler birkaç dakikalık bekleyişin ardından soyunma odasına giderken, tribünler dakikalarca ayakta ve sert ifadelerle hakemlere yüklendi.