Dünya, Fenerbahçe maçında yaşananları konuşuyor! Hakemler güvenlikten yardım istedi

EuroLeague'de Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da maçın hakemi Robert Lottermoser'e tepki gösterdi. Karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına gitmek için hareketlenen Lottermoser'in karşısına Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan çıktı ve hakeme sert bir konuşma yaptı. Hakem, güvenlik görevlilerinden yardım isterken, birkaç dakikalık bekleyişin ardından soyunma odasına gitti. O anlara ait görüntüler dünyaca ünlü basketbol sayfalarında paylaşıldı.