Dünya Eskrim Şampiyonası Mısır'da düzenlenecek

Dünya Eskrim Şampiyonası, Mısır'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de 15-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'na 103 ülkeden her üç branşta toplam 950 sporcunun katılması bekleniyor.

Organizasyonda Türkiye'yi 13 milli eskrimci temsil edecek.

Dünya Eskrim Şampiyonası programı kapsamında ilk olarak, organizasyonun ilk üç günü gerçekleştirilecek ön eleme maçları sonucu ana tabloda mücadele edecek sporcular belirlenecek.

Şampiyonada Türkiye adına kadınlar epede Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç ve Damlanur Sönmüş; erkeklerde ise kılıçta Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan ve Enver Yıldırım; kadınlar flörede İrem Karamete ve Alisa İsbir, erkekler flörede Martino Minuto; kadınlar kılıçta da Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik piste çıkacak.

Şampiyonada bireysel karşılaşmaların yanı sıra, kadınlar epede Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Damlanur Sönmüş'ten, erkekler kılıçta Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan ve Enver Yıldırım'dan, kadınlar kılıçta da Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik'ten oluşan milli takımlar, Türkiye adına mücadele edecek.