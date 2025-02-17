Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Dünya devleri Osimhen için yarışa girdi: Bonservisini ödemeye hazırlar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, transfer piyasasında adı en çok anılan isimlerden biri oldu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisini almak için uğraşırken, PSG ve Manchester United gibi Avrupa devleri de Osimhen için devreye girdi. 2 dünya devi Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Victor Osimhen, transfer piyasasında gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için yoğun çaba harcarken Avrupa devleri de yıldız futbolcu için devreye girdi.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Fransız devi Paris Saint Germain ile Premier Lig temsilcisi Manchester United, Victor Osimhen'e transfer teklifi yaptı. İki kulüpte Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen için 60 milyon euro teklif yaptığı yazılmıştı. Napoli, Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelini 75 milyon euro olarak açıklamıştı.

Dünya devleri Osimhen için yarışa girdi: Bonservisini ödemeye hazırlar
Haberler.com / Barış Polat - Spor
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSezgin ÖZCAN:

Kesinlikle Galatasaray’da kalma şansı yok

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

Güzel penaltı atıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınedo cos:

gitsin bence o kadar paraya isvec norvec danımarkada ne yıldız parlayacak gencler var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAy kural:

Az Akmar maçında bakacaaaazz, göreceeezzz ..Kimin ............ büyük....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'a 4 yıl 8 ay hapis talebi

İddianame düzenlendi, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
1500 yıllık tarihi sarnıçtaki masaj salonu için yolun sonu

1500 yıllık tarihi sarnıçtaki masaj salonu için yolun sonu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.