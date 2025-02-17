Dünya devleri Osimhen için yarışa girdi: Bonservisini ödemeye hazırlar

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Victor Osimhen, transfer piyasasında gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için yoğun çaba harcarken Avrupa devleri de yıldız futbolcu için devreye girdi.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Fransız devi Paris Saint Germain ile Premier Lig temsilcisi Manchester United, Victor Osimhen'e transfer teklifi yaptı. İki kulüpte Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen için 60 milyon euro teklif yaptığı yazılmıştı. Napoli, Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelini 75 milyon euro olarak açıklamıştı.