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Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi

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Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na Alman devi Bayern Münih'in dışında İngiliz devi Manchester City'nin de talip olduğu ve bu transfer için sınırların zorlanacağı kaydedildi.

İngiliz basınından CaughtOffside'de yer alan habere göre, Hakan'ı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih'e rakip çıktı.

MANCHESTER CITY DE DEVREDE

Hakan için Bayern Münih dışında Manchester City'nin de devrede olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin geri dönüşüyle ilgili bazı şüpheleri olduğu ve Bayern Münih kadar olmasa da Hakan'a ilgi gösterdiği ve 30 yaşındaki futbolcunun durumunun takip edildiği kaydedildi.

45 MİLYON EURO

Inter'in ise yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ilgisine rağmen satmaya yanaşmadığı Hakan Çalhanoğlu konusunda 45 milyon euroluk bir teklife, "Evet" diyebileceği öne sürüldü.

Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Milli takım performanslarına bskılırsa pek de sıraya girilecek bir futbolcu değil.

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