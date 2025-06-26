Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Ada'nın köklü kulüpleri bu kez Viktor Gyökeres transferinde karşı karşıya geldi.

3 TAKIM GYÖKERES'İ KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, İsveçli golcünün transferi için yarışa dahil oldu. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Arne Slot'un ilk hedefi Newcastle United forması giyen Alexander Isak olmasına rağmen, siyahlı beyazlı ekip yeni bir sözleşme önerdiği Isak'ı takımda tutmanın planlarını yapıyor. Newcastle'ın Isak konusunda tavrı sonrasında Liverpool'da ibre Gyökeres'e dönmüş durumda.

Sporting, daha önce Arsenal'in 55 milyon Sterlinlik teklifini reddetti. Öte yandan Manchester United da Gyökeres için girişimler de bulunsa da 27 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen bir takımda görev almak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Gyökeres, geçtiğimiz sezon 52 maçta; 54 gol, 12 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.