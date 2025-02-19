Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Celtic ile 1-1 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, 63. dakikada 1-0 geriye düştü. Ancak 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve son 16'ya yükseldi.
Uefa Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih ile Celtic karşı karşıya geldi. İki takımın da birbirine diş geçiremediği ilk yarıda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi.
İLK YARI GOL SESİ ÇIKMADI
İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, Daizen Maeda'nın Nicolas Kühn'e attığı pasta Kim Min-Jae'nin büyük hatası sonrası 63. dakikada maçta 1-0 geriye düştü.
SON SANİYEDE TUR GELDİ
Rakip yarı sahada ataklarını sürdüren Bayern Münih, 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.