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Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Celtic ile 1-1 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, 63. dakikada 1-0 geriye düştü. Ancak 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve son 16'ya yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih ile Celtic karşı karşıya geldi. İki takımın da birbirine diş geçiremediği ilk yarıda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi.

İLK YARI GOL SESİ ÇIKMADI

İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, Daizen Maeda'nın Nicolas Kühn'e attığı pasta Kim Min-Jae'nin büyük hatası sonrası 63. dakikada maçta 1-0 geriye düştü.

SON SANİYEDE TUR GELDİ

Rakip yarı sahada ataklarını sürdüren Bayern Münih, 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

şans işte, dönüm noktası yani.. bir de bakarsın kupayı alırlar..

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