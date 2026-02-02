Haberler

Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu Haber Videosunu İzle
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 dışında kalınmasının ardından Rayo Vallecano maçında bazı oyuncuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında ilk 8 takım arasına kalamadı.
  • Real Madrid, İspanya La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano'yu sahasında 2-1 mağlup etti.
  • Real Madrid taraftarları, takımın Şampiyonlar Ligi performansı nedeniyle bazı oyuncuları ıslıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında ilk 8 takım arasına kalamayan Real Madrid'de tribünler takıma tepki gösterdi. Taraftarlar, alınan sonuçların ardından bazı oyuncuları ıslıkladı.

RAYO VALLECANO MAÇINDA GERGİN ANLAR

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Rayo Vallecano 9 kişiyle tamamlarken, maç boyunca tribünlerdeki huzursuzluk dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI TEPKİ TOPLADI

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 dışında kalması, taraftarların sabrını taşırdı. Tribünlerden yükselen ıslıklar takım üzerindeki baskının arttığını gösterdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

Takipçi için yaptığına bak! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

Milli yıldızımız Alperen'e büyük şok