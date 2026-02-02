Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Real Madrid taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 dışında kalınmasının ardından Rayo Vallecano maçında bazı oyuncuları ıslıklayarak tepki gösterdi.
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında ilk 8 takım arasına kalamadı.
- Real Madrid, İspanya La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano'yu sahasında 2-1 mağlup etti.
- Real Madrid taraftarları, takımın Şampiyonlar Ligi performansı nedeniyle bazı oyuncuları ıslıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında ilk 8 takım arasına kalamayan Real Madrid'de tribünler takıma tepki gösterdi. Taraftarlar, alınan sonuçların ardından bazı oyuncuları ıslıkladı.
RAYO VALLECANO MAÇINDA GERGİN ANLAR
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Rayo Vallecano 9 kişiyle tamamlarken, maç boyunca tribünlerdeki huzursuzluk dikkat çekti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI TEPKİ TOPLADI
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 dışında kalması, taraftarların sabrını taşırdı. Tribünlerden yükselen ıslıklar takım üzerindeki baskının arttığını gösterdi.