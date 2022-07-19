Dünya devi Merih Demiral'a talip oldu! Transfer girişimleri başladı - Haberler

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Dünya devi Merih Demiral'a talip oldu! Transfer girişimleri başladı

Haberler.com - Spor
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Dünya devi Merih Demiral'a talip oldu! Transfer girişimleri başladı

Serie A'da şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter, Milan Skriniar'ın Paris Saint Germain'e transfer olması halinde Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Inter, Merih Demiral'ın kulübü Atalanta ile görüşme gerçekleştirecek.

İtalyan devi Inter'de stoper arayışları sürüyor. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Milan Skriniar'ın Paris Saint Germain'e olası transferinde Inter'in Merih Demiral için Atalanta ile görüşme yapacağı aktarıldı.

ATALANTA BONSERVİSİNİ ALDI

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren milli yıldızımız Merih Demiral, yeni sezon öncesinde Bergama ekibine bonservisiyle transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, milli futbolcu için 20 milyon ödeneceği ve bunun, 4 dönemde yapılacağı ifade edildi.

Dünya devi Merih Demiral'a talip oldu! Transfer girişimleri başladı

Haberler.com - Spor

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