Dünya devi gemileri yaktı! Çağlar Söyüncü kariyerinin en büyük transferini yapıyor

İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü transferi için resmen devrede. Leicester City'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için gemileri yakan dünya devi, 50 milyon euro değerinde bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SEZON SONU TEKLİF YAPACAKLAR

Akşam'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre, Çağlar Söyüncü için Serie A ekibi Jubentus devreye girdi. İtalyan devinin Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli savunmacı için önümüzdeki yaz teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

LEICESTER, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN PARA KAZANMAK İSTİYOR

Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açan Juventus'un 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. İngiliz ekibinde gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan 25 yaşındaki savunmacıyı bu yaz satarak para kazanmak isteyen Leicester City de bu teklife sıcak bakıyor.

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