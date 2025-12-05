Haberler

Dünya devi Ekvadorlu ikizleri havada kaptı

Güncelleme:
Arsenal, Ekvadorlu ikiz futbolcular Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki oyuncular, 18 yaşına girdiklerinde 2027'de takıma katılacak. İkizler, Independiente del Valle altyapısının en parlak yetenekleri arasında bulunuyor.

Premier Lig ekibi Arsenal, Güney Amerika'nın dikkat çeken yetenekleri Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzaladı. 16 yaşındaki ikizler, 18 yaşına girdiklerinde 2027'de takıma dahil olacak.

GELECEĞİN YILDIZLARI ARSENAL'DE

İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal, transferde geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Kulüp, Ekvador futbolunun parlayan genç yetenekleri 16 yaşındaki Edwin ve Holger Quintero kardeşleri resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

2027'DE TAKIMA KATILACAKLAR

Arsenal'in yaptığı anlaşmaya göre ikiz oyuncular, FIFA kuralları gereği 18 yaşına girdikleri Ağustos 2027'de takıma fiziksel olarak katılacak. Transfer şimdiden tamamlanmış olsa da genç yıldız adayları gelişimlerini ülkelerinde sürdürecek.

GÜNEY AMERİKA'NIN PARLAK YETENEKLERİ

Independiente del Valle altyapısında yetişen Edwin ve Holger Quintero, aynı zamanda 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı forması da giyiyor.

Pozisyonları ise şöyle:

  • Edwin Quintero: Sağ kanat
  • Holger Quintero: Forvet arkası

Teknik kapasiteleri, hızları ve oyun zekâlarıyla dikkat çeken ikizler, Güney Amerika'nın en umut vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Haberler.com
500

